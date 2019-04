La tranquil·litat retorna a Pineda de Bages després de l'onada de robatoris

La tranquil·litat ha tornat a Pineda de Bages després de l'onada de robatoris que la urbanització va patir aquest estiu passat i que va generar una forta situació d'inseguretat als veïns. La desarticulació de dues bandes, una de les quals serà jutjada avui, i la instal·lació de càmeres de seguretat als accessos de la urbanització -tal com també s'ha fet a la urbanització de les Brucardes- han estat clau per aconseguir-ho. De totes formes, els veïns de Pineda de Bages són conscients que no es pot abaixar la guàrdia.

La presidenta de l'associació de veïns, Alèxia Malet, explica que des de la instal·lació de càmeres, a la urbanització no hi ha hagut incidents destacables, fet que també corroboren fonts dels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu, Malet diu que «estem més tranquils», i a part de la instal·lació de càmeres recorda que hi ha veïns que han instal·lat el seu propi sistema de seguretat. Tot i això, assegura que «encara que la situació s'ha calmat i estem més tranquils, tranquils del tot no ho estem mai perquè no saps si pot tornar a passar».

A més de la instal·lació de les càmeres de seguretat que es van posar en marxa el mes de novembre passat, abans, el mes d'agost, ja s'havien detingut dues bandes integrades per ciutadans xilens a les quals s'acusa de ser autores de diversos robatoris a Pineda de Bages.

En concret, en el judici que està previst per a avui al matí a Manresa es jutjarà una de les bandes per dos robatoris a Pineda de Bages i per un altre a Badalona.

Aquesta banda va ser detinguda el mes d'agost passat i encara que en principi se'ls acusava d'haver entrat en quatre habitatges de Pineda de Bages, ara per ara només se'ls jutjarà per dos dels robatoris, que van tenir lloc a la urbanització durant la primera quinzena d'agost.



Demanen 8 anys i 10 mesos

La Fiscalia demana un total de 8 anys i 10 mesos per als quatre presumptes lladres que avui seran jutjats a Manresa per dos robatoris a Pineda de Bages. En concret, els quatre presumptes lladres seran jutjats per haver entrat en un domicili de l'avinguda Pla de Bages entre els dies 1 i 2 d'agost d'on, segons la fiscalia, després de violentar el pany d'una porta, es van emportar diverses joies, rellotges i dispositius electrònics. El segon robatori del quals se'ls acusa va ser al carrer Revolt, també de Pineda de Bages, on els lladres van ser sorpresos per la propietària, a qui van lesionar quan li van estirar amb força les polseres que portava al canell i que li van originar diverses lesions. Per aquest últim robatori amb violència es demana per als acusats 4 anys i 10 mesos de presó, mentre que pels altres dos robatoris es demana un total de 4 anys de presó. A més, per a un dels acusats, la fiscalia també demana una multa 8 euros diaris durant tres mesos i que indemnitzi la dona que va resultar lesionada amb un total de 1.650 euros, per les lesions i les seqüeles.

Els quatre acusats són de nacionalitat xilena, no tenen antecedents i es trobaven en situació irregular a l'Estat espanyol.