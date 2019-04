Condemnen un veí de Súria a una multa de 1.600 euros per abusos sexuals

Un veí de Súria ha estat condemnat a una multa de 1.620 euros per abusos sexuals després d'enganyar la víctima, amb qui havia quedat per fer-li, en principi, una entrevista de feina.

Els fets van passar el 13 de maig del 2016, quan la víctima i el seu suposat entrevistador havien quedat a les 11 del matí per mantenir una entrevista per a un lloc de feina que s'havia ofert a través d'una aplicació on-line. Un cop al lloc on s'havia de realitzar l'entrevista, l'home va dir a la dona que no es podia fer al lloc de feina perquè s'hi estaven fent obres i la va fer anar a un altre domicili.

Segons recull la sentència, un cop a la casa, l'acusat, amb l'excusa d'anar a buscar uns papers del contracte, va marxar del menjador i, quan va tornar-hi, estava completament despullat, i, segons diu la sentència, «amb intenció de satisfer el seu desig sexual, va agafar la dona del canell dret i la va portar cap a la seva habitació» tot manifestant-li: «Seu i ara t'explicaré de què va la feina». Allà, ell es va masturbar i va intentar que la víctima l'hi fes, i encara que finalment ella va colpejar-li els genitals, l'home va seguir amb el seu afany.

La sentència s'ha dictat de conformitat entre les dues parts pel jutjat penal número 1 de Manresa.