Crema una habitació d'una casa propera a Castellar del Riu

Un incendi provocat segurament pel mal funcionament d'una xemeneia s'ha declarat aquest dissabte a 2/4 de 9 del matí en una casa a Castellar del Riu, al Berguedà. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, es tracta de la casa del molí de Llinars, un edifici de tres plantes que està molt a prop del càmping Aigua d'Ora.

Fins a 6 dotacions de bombers han treballat per apagar el foc, que s'ha originat en un dormitori de la primera planta. En un principi s'havia pogut confinar a l'habitació però finalment ha acabat afectant també part de la planta superior. Els Bombers l'han pogut donar per extingit a les 9.31 h. No hi ha hagut danys estructurals ni ferits, però la casa ha resultat molt afectada pel fum.