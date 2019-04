Increment de vigilància a la carretera de Can Maçana per l'alta sinistralitat de motociclistes

Els dos accidents mortals de moto a Can Maçana haN fet saltar les alarmes als responsables dels Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT). Per aquest motiu la policia ha incrementat la vigilància en aquesta carretera amb un dispositiu que solen portar a terme en carreteres secundàries del país quan arriba el bon temps i més motoristes surten a fer rutes el cap de setmana. Aquest dissabte al matí, i migdia, hi havia dos helicòpters sobrevolant la zona i controls policials a diferents punts de la carretera per atrapar possibles infractors.

L'increment dels sinistres amb moto ha augmentat significativament a tota la xarxa viària de la Catalunya Central. Des que ha començat l'any, part dels dos motoristes de Can Maçana també n'han mort tres més, dos a la comarca de l'Anoia -a l'A-2-, i al municipi solsoní de Navès. Per aquest motiu, la vigilància no només se centrarà a la carretera d'accés a Montserrat, sinó també a d'altres de la regió central freqüentades pels aficionats a les motos.