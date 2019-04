Dos grups de ciclistes s'accidenten entre ells a Jorba i deixen quatre ferits

Dos grups de ciclistes han xocat entre ells aquest diumenge al matí per causes que es desconeixen a la carretera C-1412a, entre els municipis anoiencs de Jorba i Copons. La topada múltiple ha deixat quatre ciclistes ferits lleus, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Els cossos d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 10.45 h. Segons les mateixes fonts, l'accident ha tingut lloc al quilòmetre 55 d'aquesta carretera en direcció a l'A-2, és a dir, en sentit sud. Hi han treballat tres patrulles de Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies del SEM i tres dotacions de Bombers.