Crema totalment un cotxe a Manresa

Un turisme ha cremat totalment aquest dilluns a primera hora de la tarda a Manresa, a la carretera que connecta la C-55 amb l'estació de Renfe. Bombers ha rebut l'avís a les 15.58 h, i fins al punt on s'ha cremat el vehicle, que estava estacionat, ha anat una dotació dels Bombers. Es desconeixen les causes de l'incendi, que no ha provocat cap ferit.