Dos individus que van a la Policial Local de Manresa acaben arrestats per una ordre de detenció

Dues persones han acabat arrestades, en moments diferents, a l'anar a la comissaria de la Policia Local de Manresa per fer tràmits i presentar una denúncia. Els dos casos estan aïllats entre ells i els dos individus han estat arrestats en dies diferents. El primer va tenir lloc dissabte al migdia, quan una dona de 42 anys es va presentar a la comissaria per fer un tràmit administratiu. Quan el personal va comprovar les seves dades, li constava una ordre de detenció d'un jutjat penal de Zamora, motiu pel qual va ser detinguda. El segon cas, ha tingut lloc aquest dilluns a primera hora, quan un veí de Manresa s'ha presentat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per interposar una denúncia. En entrar les dades a l'ordinador, el sistema ha alertat que tenia una ordre judicial de detenció d'un jutjat de Manresa, motiu pel qual, també, ha estat detingut.