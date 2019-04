Condemnen una veïna de Berga per clavar un ganivet a la parella

Una veïna de Berga ha estat condemnada a dos anys de presó per clavar un ganivet a la seva parella davant la presència dels dos fills que tenen en comú, i que són menors d'edat. L'acusada no ingressarà a cap centre penitenciari perquè no té antecedents penals i la pena no és superior als dos anys. La sentència assenyala que la dona estava sota els efectes de l'alcohol i que prèviament havien mantingut una forta discussió.

Els fets van tenir lloc el 21 de desembre del 2017, al domicili on vivien, a la capital berguedana. La dona, després de la baralla, va agafar un ganivet perniler de la cuina, es va dirigir a l'habitació on era l'home juntament amb els dos fills, i l'hi va clavar a la part superior esquerra de l'esquena, provocant-li una ferida oberta d'un centímetre. L'escrit judicial assenyala que l'home va necessitar tractament mèdic i quirúrgic, i va tardar 12 dies a recuperar-se.

La sentència, del Jutjat Penal 2 de Manresa, arriba després d'un acord entre l'acusació i la defensa, i la dona, per tant, va reconèixer els fets i es va declarar culpable. L'escrit del jutge indica que, amb l'acord de conformitat, el marit renuncia a les accions civils que se'n podrien derivar i no reclama cap indemnització per danys.

La dona ha estat condemnada per un delicte de lesions. Com que la sentència arriba després d'un acord de conformitat entre les dues parts, la suspensió de la pena de presó és ferma i no es recorrerà si l'acusada no comet cap altre delicte durant un període de dos anys. El cas va ser instruït pel Jutjat d'Instrucció número 2 de la capital berguedana i, després, va ser derivat al Jutjat Penal 2 de Manresa.

Tot i que l'home no ha demanat cap indemnització pels danys i les seqüeles de la ferida, la dona haurà de fer front als costos judicials del cas. L'escrit del jutge assenyala, a més, que l'estat etílic en què es trobava la dona en el moment de clavar el ganivet i el fet que l'afectat sigui la seva parella són atenuants en aquest cas.

La vista oral no es va arribar a celebrar, precisament perquè finalment el cas s'ha resolt amb la conformitat entre l'acusada i l'home.