Ferit lleu un ciclista que topa amb un vehicle a la C-55 al terme de Cardona

L'accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Un ciclista ha resultat ferit lleu quan ha topat contra un cotxe aquest dimecres al migdia per causes que es desconeixen. Els cossos d'Emergències han rebut l'avís a dos quarts d'1 del migdia. Bombers s'hi ha desplaçat però no va hagut de rescatar a ningú. Els membres del cos han ajudat el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a col·locar-lo a la llitera. El ciclista ha estat atès, en un primer moment, al lloc on s'ha produït la topada i, posteriorment, l'han traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L'accidentat tenia múltiples cops a tot el cos i, sobretot, es queixava de mal a les cames. Segons la informació de Bombers, el ciclista és un veí de Cardona.