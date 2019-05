Justícia executa millores als jutjats de Martorell per fer front al deteriorament

El departament de Justícia ha començat a posar fil a l'agulla per solucionar el deteriorament que tenen les instal·lacions dels jutjats de Martorell, sobretot l'1 i el 5. Segons informava ahir el departament de Justícia a aquest diari, en les darreres setmanes s'han portat a terme actuacions, tal com reclamava Inspecció de Treball després d'avaluar l'estat de les instal·lacions. De fet, la magistrada degana de Martorell, Susana Solans, va interposar una denúncia a Inspecció de Treball per fer palès el mal estat de les oficines, i, fins i tot, els magistrats dels dos jutjats més afectats es van traslladar a uns altres de Martorell.

En les darreres setmanes, el departament de Justícia ha canviat les plaques del sostre, malmeses per filtracions d'aigua; s'han revisat les subjeccions dels cablejats; s'ha comprovat que els detectors de fum funcionin correctament; i s'han revisat la senyalitzacions de les sortides d'emergències i de les zones irregulars del terra, entre altres mesures.

Aquest mes d'abril, el departament de Justícia va contestar els requeriments d'Inspecció de Treball i, segons fonts de la Generalitat, Justícia està esperant la resposta d'Inspecció de Treball. En el document que el departament ha enviat es detallen les actuacions que s'han portat a terme durant el mes d'abril i es fixa una agenda per executar tasques rehabilitació per tal de millorar les condicions de les instal·lacions de Martorell.

Tot i que els magistrats dels Jutjats 1 i 5 de Martorell es van traslladar al 3 i al 4 respectivament, els funcionaris judicials han continuat treballant a les oficines més afectades perquè, segons el departament, Inspecció de Treball en cap moment ha tancat cap dels jutjats de la ciutat, i per tant els responsables consideren que s'hi pot continuar treballant. Ahir, els funcionaris que hi treballen van anar amb normalitat a les instal·lacions.

La magistrada degana va prendre possessió fa més d'un any i des del primer moment ha reclamat millores «per l'estat lamentable de les instal·lacions». I és que fins a les actuacions que s'han portat a terme en les darreres setmanes, a les oficines hi havia filtracions d'aigua i deficiències en l'estructura que obligaven a apuntalar un dels jutjats.

Totes les parts tenen clar que la solució definitiva ha de passar pel nou edifici judicial de Martorell, que ha de ser una realitat el 2025.