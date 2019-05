Alcaldes de pobles de la Llosa del Cavall alerten de la velocitat dels motoristes

Van a tot gas. Alguns motoristes que corren per la carretera de la Llosa del Cavall assoleixen velocitats que posen en risc la seva integritat i la dels altres usuaris, segons alcaldes de la zona. Els revolts que hi ha la converteixen en una de les preferides pels amants de les dues rodes. Els caps de setmana s'hi concentren grups de motoristes per fer rutes, i els alcaldes dels municipis per on passa la carretera alerten de l'actitud temerària d'alguns que decideixen experimentar l'emoció d'accelerar.

No només a la via que connecta Sant Llorenç i Solsona hi ha una alta presència de motos els caps de setmana, sinó que en altres carreteres secundàries de la comarca n'hi solen haver pel mateix motiu, perquè hi ha revolts que els atrauen. «Els caps de setmana hi ha una invasió de motos. A Internet és fàcil veure vídeos i pàgines web per a aficionats que recomanen aquesta carretera perquè és divertida i hi ha revolts que són pronunciats», explica l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Xavier Mas. L'alcalde reconeix que és bo per al poble la presència de motoristes perquè molts hi paren a esmorzar, però assegura que hi ha grups, tot i especificar que no són la majoria, que excedeixen el límit de velocitat. «El cert és que, davant la presència policial, els motoristes segueixen les normes de circulació. Per això és important que hi siguin», indica.

L'alcalde de Guixers, Marià Chaure, també opina que és important la presència dels Mossos d'Esquadra per evitar accidents. Explica que periòdicament n'hi ha, encara que no tots acabin amb conseqüències greus. Davant l'increment de la sinistralitat de motoristes a les comarques centrals (hi ha hagut cinc víctimes mortals aquest any), els Mossos d'Esquadra han incrementat la vigilància en aquesta carretera i altres de la zona.

L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, ha alertat la policia catalana de la quantitat de motoristes i de la velocitat a la qual circulen: «A part de la Llosa del Cavall, també van molt a la C-26. És perillós per a tothom. A vegades hi ha accidents, tot i no que tots són greus».

En els controls, els agents es col·loquen en punts estratègics, aturen els motoristes per demanar-los la documentació i vigilen amb radars làser la velocitat dels vehicles.

Els Mossos d'Esquadra saben que hi ha molts motoristes a la zona, i que corren. Per aquest motiu l'operatiu Premot, que la policia va posar en marxa la setmana passada i que s'aplica a tot Catalunya per controlar la velocitat dels motoristes, té una cura especial en aquesta carretera. La de la Llosa del Cavall és, juntament amb la de Can Maçana –per anar a Montserrat–, de les carreteres on circulen més motos els caps de setmana. La policia assegura que també hi ha carreteres secundàries del Solsonès amb molts motoristes.

Al municipi de Navès hi ha hagut aquest any un dels accidents de moto més greus. El 3 de març, un motorista de 70 anys va morir en sortir de la carretera a la C-26, que connecta Berga i Solsona. La víctima era un veí de Cornellà de Llobregat i no mantenia cap vincle amb aquest municipi de la comarca. Molts motoristes d'arreu de Catalunya, segons els Mossos, van amb la moto a les comarques centrals per trobar-hi carreteres òptimes per córrer.