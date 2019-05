Ensurt a l'R5 per un tren que s'ha quedat encallat a Abrera

Una nova incidència produïda a la xarxa ferroviària ha causat un ensurt a l'R5, a uns dos quilòmetres d'Abrera, aquest dijous al migdia. Un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que havia sortit a les 13:36 de Barcelona ha frenat de cop i el maquinista ha baixat a revisar l'estat del comboi. Posteriorment, s'ha avisat els passatgers que hi havia algun objecte (segons el conductor, un pal) al mig de la via, per la qual cosa no es podia continuar i s'ha avisat un altre tren per anar-los a recollir.

Enmig d'una forta pudor de cremat, i mentre s'esperava el nou tren, el conductor del vehicle encallat l'ha tornat a arrencar, però un soroll l'ha fet parar de nou. Després d'un quart d'hora aturat, ha arrencat a marxa lenta fins a Abrera, on els passatgers (que han mantingut bastant la calma) han baixat per esperar el nou comboi.