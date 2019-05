Ferit lleu un ciclista en una topada amb un vehicle a la C-55 a Cardona

Un ciclista va resultar ferit lleu en una topada amb un cotxe ahir al migdia per causes que es desconeixen. Els cossos d'Emergències van rebre l'avís a dos quarts d'1 del migdia. Bombers s'hi va desplaçar però no va haver de rescatar ningú. Els membres del cos van ajudar el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a col·locar-lo a la llitera. El ciclista va ser atès, en un primer moment, al lloc de la topada, i posteriorment el van traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L'accidentat tenia múltiples cops a tot el cos i, sobretot, es queixava de mal a les cames. Segons la informació de Bombers, el ciclista és un veí de Cardona.