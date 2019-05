Multa de 826 euros al propietari d'un gos perillós a Olesa per no tenir assegurança

El ple d'Olesa de Montserrat ha multat amb 826,93 euros un veí del municipi del Baix Llobregat Nord per infraccions de l'Ordenança de protecció i tinença d'animals. El veí ha comès una infracció greu consistent a no contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. En l'ordenança municipal s'especifica que aquesta infracció és de caràcter greu i per aquest motiu la sanció econòmica és elevada.