Troben sana i estàlvia una dona gran que havia desaparegut als entorns del Bruc

Ahir a la tarda van trobar sana i estàlvia una dona d'edat avançada i que té Alzheimer, als entorns del municipi del Bruc. Els Bombers hi van enviar quatre dotacions quan van rebre l'alerta, ahir al migdia. Els familiars van donar l'avís als cossos d'Emergències en veure que la dona, que havia sortit a passejar entre el poble i la urbanització Montserrat Park, no tornava a casa. La recerca va durar més de tres hores, però finalment la van trobar desorientada a les 7 de la tarda a la zona on l'estaven buscant. El personal mèdic que s'hi va traslladar la va atendre i va determinar que estava bé.