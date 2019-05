Un acte vandàlic a FGC avaria un tren que es dirigia a Manresa

Un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que es dirigia a Manresa no va poder continuar el seu trajecte per una avaria provocada per un acte vandàlic, ahir al migdia. Algú havia col·locat a la via un senyal de trànsit en el tram d'Abrera i el comboi el va acabar aixafant perquè el maquinista no va poder frenar a temps. El senyal va provocar desperfectes a una peça del tren i no va poder seguir el recorregut, segons fonts de FGC.

El tren de FGC afectat és de la R5 i havia sortit a les 13.36 h de Barcelona. Els passatges van tenir un ensurt perquè el comboi va frenar de cop. Posteriorment, el maquinista va baixar a revisar l'estat del ferrocarril i va avisar els passatgers que hi havia algun objecte al mig de la via, i que no podia continuar oferint el servei.

Aquesta incidència va provocar 20 minuts de retard en el següent tren que havia sortit de la capital catalana i que també es dirigia a Manresa. Finalment aquest comboi va recollir els passatgers del tren afectat i van poder arribar a les seves destinacions.