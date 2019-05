Denunciat a Monistrol per usar la targeta de minusvàlid d'un difunt per aparcar

Els Mossos han denunciat penalment un home de 50 anys, veí d'Esparreguera (Baix Llobregat), per utilitzar la targeta de minusvàlid d'un difunt a Monistrol de Montserrat. La investigació es va iniciar el 26 de març passat, quan un vigilant municipal de Monistrol va observar un vehicle estacionat en un espai reservat per a minusvàlids sense la targeta cor-responent.

Quan el propietari va anar a recollir el vehicle, el vigilant li va demanar la targeta, però no coincidia amb les dades de la persona que en feia ús, ni tampoc la fotografia. Per aquest motiu, li va intervenir la targeta per enviar-la al Grup de Recerca i Documentació (GRD) dels Mossos d'Esquadra, encarregats de verificar la seva autenticitat. Després de diverses gestions, van comprovar que el titular de la targeta havia mort.

Precisament el propietari legal de la targeta havia denunciat la seva pèrdua l'any 2016 i n'havia demanat una còpia a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Davant d'aquests fets, els Mossos van denunciar penalment l'individu per la presumpta utilització d'un document sense estar-hi legitimitat.