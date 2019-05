Entren a l'escola Sant Josep de Navàs i roben dos ordinadors portàtils

Els Mossos estan investigant el robatori de dos ordinadors portàtils a l'escola Sant Josep de Navàs. El personal del centre educatiu va trobar a faltar material informàtic ahir al matí, en obrir el centre, i va veure que algú hi havia provocat destrosses, segons fonts de la policia. Els lladres hi haurien entrat entre dimecres, que era festiu, i la matinada de dijous. La policia ha iniciat una investigació per trobar els autors del robatori, que van accedir al centre trencant el cadenat d'una reixa que dona accés a les aules.