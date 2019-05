Roben instruments d'una entitat de Montbui dedicada a ensenyar música

Els professors es van posar les mans al cap. Els havien robat 18 violins i quatre violoncels, gairebé una tercera part dels instruments que tenen per ensenyar música als nens, i falten quatre setmanes per al concert de final de curs. Els docents responsables d'Aula Orquestra, una entitat de Santa Margarida de Montbui sense ànim de lucre i dedicada a l'ensenyament musical, estan intentant trobar nous instruments per aconseguir fer el concert i desenvolupar les classes amb normalitat.

L'entitat imparteix les classes als tres centres de primària públics del municipi de l'Anoia i els instruments robats són els que guardaven a l'escola García Lorca. «Només van deixar un violí i un violoncel. No sabem per què no s'ho van endur tot», explica a Regió7 David Andújar, un dels docents responsables del projecte. De fet, els lladres, que van accedir al centre la nit de dilluns a dimarts, no només es van endur instruments musicals, sinó també ordinadors. El projecte pedagògic d'Aula Orquestra va néixer el 2013 amb l'objectiu d'apropar la música als nens, i actualment fan classe als alumnes de segon curs de primària de les escoles de Montbui.

Entre les classes que ofereixen a primària i les extraescolars, Aula Orquestra té uns 140 alumnes entre 7 i 13 anys. «El projecte va néixer des de zero, i els violins els hem aconseguit a través de campanyes solidàries i perquè antics estudiants de música ens van cedir els seus violins», afegeix Andújar. Els violins de la gamma que han robat costen entre 80 i 100 euros. «Són, però, instruments que un cop s'utilitzen perden el seu valor, i no crec que els lladres en treguin res a l'hora de vendre'ls. El més probable és que els trobin en algun contenidor d'escombraries. Però no es tracta del valor econòmic, sinó sentimental. Antics estudiants de música havien cedit, no donat, els seus violins o violoncels i tenien un afecte a l'instrument», afegeix.

Els professors, ara, han demanat ajut a les xarxes socials i a les persones que havien contribuït econòmicament en el projecte. «Hem trobat gent que ens ha dit que ens deixarà els seus instruments. Hem tingut la sort, entre cometes, que havíem de fer la classe a l'escola García Lorca dimecres, que era festiu, i tenim una setmana per aconseguir alguns instruments i assajar per al concert», afegeix. Ara, les energies dels docents estan centrades a organitzar, com puguin, el concert.