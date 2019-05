El sindicat SAP-FEPOL critica la manca d'efectius a Manresa i Moià

El sindicat SAP-FEPOL ha presentat una instància a la Direcció General de la Policia per demanar que es dimensioni el nombre d'agents que calen a les àrees de Manresa i Moià. Segons denuncien, hi ha una manca d'efectius des que es va obrir la comissaria de districte a Moià. Abans, Manresa tenia una cobertura mínima de 163 mossos i una ocupació de 166. Moià va obrir amb nou agents i una sergenta i, més tard, s'hi va incorporar un caporal. Això ha fet que, en total, Manresa hagi acabat perdent dotze efectius. A través d'un comunicat, el sindicat també denuncia que amb el nombre d'agents a la comissaria de Moià "no es pot cobrir el torn de nit i s'ha de fer des de la comissaria de Manresa".

Els policies també critiquen que no és només de nit i que en casos en què no hi ha suficients efectius per muntar una patrulla, el servei al Moianès l'han d'assumir des de Manresa. Consideren que es tracta d'un inconvenient important perquè depenent dels municipis, el temps de resposta pot superar els tres quarts d'hora.

Un altre dels handicaps a què han de fer front és el fet que la comarca del Moianès correspongui a tres partits judicials. Això vol dir que en el cas que hi hagi una detenció, el trasllat dels detinguts s'ha de fer a les dependències de Granollers, Vic o Manresa.

Tot i les queixes, el sindicat critica que tampoc es podrien destinar més agents a Moià perquè asseguren que no hi cabrien.