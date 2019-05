La Generalitat demana presó per al veí de Navès arrestat en protestar al Parlament

La Generalitat demana 46 mesos de presó (gairebé quatre anys) per a Josep Rosas, el veí de Navès detingut en les protestes davant del Parlament de Catalunya del 30 de gener del 2018, en el ple fallit d'investidura de Carles Puigdemont. D'aquesta manera, la Generalitat, que actua d'acusació particular, demana una pena de presó més alta que el ministeri fiscal, que ha fixat una petició de dos anys.

El mateix veí de Navès afirma a aquest diari que va rebre la notificació el 23 d'abril i que consta que se l'acusa dels delictes d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics per retirar una corda de la tanca perimetral del parc de la Ciutadella per tal que la gent hi accedís, d'intentar obrir una porta a cops de martell i d'empènyer i donar puntades de peu a un agent dels Mossos d'Esquadra.

Rosas diu a aquest diari que no vol entrar a explicar els fets d'aquell dia, però vol posar de manifest que l'acusen de fets pels quals ningú demana cap dany. «La porta no va tenir cap desperfecte i, per tant, ningú reclama cap indemnització, i l'agent no va patir cap lesió i ni tan sols se li va fer malbé l'uniforme. Tampoc em demanen cap indemnització. Suposant, doncs, que això fos cert, algú creu que hagi d'anar a la presó quatre anys?», pregunta.

El veí de Navès, que forma part del CDR del Solsonès, diu que està sorprès i, tot i saber que en la fase d'instrucció la Generalitat es presentava com a acusació particular, creia que s'acabaria retirant.