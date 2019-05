Els primers veïns del bloc incendiat a Manresa podran tornar a casa en 15 dies

Quan els veïns van abandonar els seus pisos a corre-cuita en declarar-se l'incendi, els van dir que hi podrien tornar al cap d'una o dues setmanes. Però ja fa gairebé tres mesos que esperen. Les flames i el fum van afectar el bloc número 150 de la carretera del Pont de Vilomara de Manresa el 6 de febrer i ara es preveu, amb la primera fase de les obres a punt d'acabar, que els inquilins dels habitatges menys afectats puguin tornar-hi d'aquí a uns 15 dies. Però hi ha pisos amb les bigues molt malmeses pel foc, i sis propietaris encara no saben quan podran tornar a obrir la porta de casa.

Parlen de «setmanes» o fins i tot «mesos», en alguns casos. Aviat acabaran les obres del celobert, el lloc per on es va propagar l'incendi a la resta d'habitatges, i en aquesta primera fase dels treballs els paletes i els manobres han canviat les finestres del celobert, han arreglat tota la instal·lació elèctrica, han refet la claraboia i han pintat. Set famílies hi podran tornar aviat.

Però hi ha tres habitatges que tenen les bigues en un estat defectuós per culpa del foc. Els veïns d'aquests pisos, i dels superiors, encara no saben quan hi tornaran i les previsions en aquests moments són que tres de les famílies puguin residir-hi una altra vegada en unes setmanes, sense especificar exactament quan, i les altres tres hagin d'esperar, fins i tot, mesos. Tot just fa uns dies van començar les obres per solucionar els problemes estructurals dels habitatges més afectats.

Regió7 va poder accedir ahir al bloc i en alguns punts encara s'hi pot sentir pudor de cremat. A part, en un dels pisos amb les bigues malmeses encara hi ha signes evidents a les parets de la devastació del foc.

Els veïns s'han hagut d'espavilar durant aquest temps per trobar un lloc per viure. La situació de cada un d'ells és ben diferent: n'hi ha que s'estan a casa de familiars i amics, i d'altres viuen en pisos de lloguer o en hotels. Tots, però, estan molestos perquè el temps d'espera és molt més llarg del que a l'inici havia previst l'Ajuntament. Alguns veïns estan disgustats amb els responsables del consistori –tal com va informar aquest diari– perquè, tot i que en un primer moment els van dir que oferien acompanyament per trobar un lloc on viure mentre duressin les obres, creuen que haurien de donar més facilitats.

La situació dels veïns amb les companyies d'assegurances també és ben diferent. Mentre que n'hi ha que la companyia els paga els costos de les obres, a d'altres només els les cobreixen parcialment i hauran de fer front de la seva butxaca a part de les despeses. L'assegurança comunitària, de moment, està fent els pagaments, però els veïns diuen que «la negociació és contínua».