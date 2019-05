S'ensorra de matinada la teulada d'una casa a Castellgalí, a la C-55

La teulada d'una casa s'ha ensorrat aquesta matinada a Castellgalí, sense causar ferits. Segons fonts dels Bombers, l'incident ha tingut lloc a les 5.53 h en un immoble de dos pisos situat al marge de la C-55, al punt quilomètric 24,5. La taulada s'ha esfondrat parcialment i la runa ha afectat el pis inferior, que els Bombers han hagut de sanejar.

En aquest habitatge només hi viu una persona, segons les mateixes fonts, que ha resultat il·lesa. Quatre dotacions de Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per realitzar tasques d'assistència tècnica i de sanejament, juntament amb l'arquitecte municipal de Castellgalí. Aquest matí, a quarts de 9, encara hi havia una dotació de Bombers inspeccionant l'edifici.