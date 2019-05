Detingut un conductor després de provocar un accident a la C-55 mentre conduïa drogat

Els Mossos van detenir el 3 de maig un home, de 21 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Julià de Lòria (Andorra), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i per un delicte de lesions per imprudència greu.

Pels volts de les 17.00 hores, es va produir un accident de trànsit entre dos turismes a la carretera C-55, al punt quilomètric 49.5, dins el terme municipal de Sant Mateu de Bages.

El sinistre va succeir en un tram de dos carrils en el mateix sentit, quan un turisme va fer un avançament antireglamentari, va perdre el control i va envair el sentit contrari de la circulació envestint lateralment un altre vehicle que circulava correctament.

A conseqüència de la topada, l'acompanyant de 21 anys del vehicle infractor va resultar ferida greu i va haver de ser excarcerada del vehicle pels Bombers de la Generalitat. Pel que fa als altres ocupants dels dos turismes, van resultar ferits lleus.

El conductor causant de l'accident, que també va ser hospitalitzat, va ser sotmès a la prova indiciària de detecció de drogues i va donar positiu per consum de cocaïna i THC. Hores després li van donar l'alta i va quedar detingut en dependències policials.

El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció ens funcions de guàrdia de Manresa. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs però amb una prohibició judicial de conduir en territori espanyol.