Retornen els violins i els violoncels robats en una escola de Montbui

Uns misteriosos estoigs d'instruments van aparèixer ahir al matí al pati de la llar d'infants Santa Anna de Santa Margarida de Montbui. I la sorpresa va ser majúscula quan van comprovar que eren els 18 violins i els 4 violoncels que havien robat la setmana passada a l'escola García Lorca del mateix municipi. Instruments que utilitzen els alumnes que fan classe de música amb l'entitat Aula Orquestra.

La llar d'infants és a prop de l'escola on es va cometre el robatori. L'entitat va demanar ajut a les xarxes socials perquè, davant la proximitat del final de curs, perillava la celebració del concert que ha de tenir lloc d'aquí a un mes, fet que va generar una onada solidària de persones que van voler donar suport cedint més instruments a Aula Orquestra per a la celebració de l'audició i perquè poguessin fer les classes amb normalitat. Tot i que ara han aparegut els instruments, encara no els tenen. Els violins i els violoncels han viatjat cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa per mirar de trobar alguna pista que ajudi la policia a identificar els autors del robatori, que van entrar la setmana passada a l'escola García Lorca i en van sostreure, a part dels instruments, ordinadors i material escolar.

«Els professors hi hem anat tan depresa com hem pogut quan la directora de l'escola ens ha trucat i ens ho ha comunicat», explicava ahir a aquest diari un dels professors que formen part d'Aula Orquestra, David Andújar. L'entitat va néixer el 2013 amb l'objectiu d'apropar la música als infants, i actualment fan classe al segon curs de primària de les escoles de Montbui i en extraescolars. En total, els professors de música que participen en el projecte pedagògic imparteixen classes a uns 140 alumnes d'entre 7 i 13 anys.

El mateix Andújar va dir la setmana passada a aquest diari que els violins de la gamma que havien robat costen entre 80 i 100 euros, però que perden valor un cop s'utilitzen. Per aquest motiu el professor creia que els lladres no traurien cap guany significatiu de la seva venda. De moment, ningú sap si els autors del robatori han tornat els instruments en veure que no en podrien fer negoci o si els ha entendrit el fet que els infants es quedessin sense concert. En tot cas, els responsables d'Aula Oberta estan satisfets d'haver recuperat els instruments i ara asseguren que sí que podran organitzar el concert sense problemes.

«No es tractava del valor econòmic, sinó del sentimental. Antics estudiants de música ens havien cedit els violins i els violoncels, no donat, i tenen afecte per l'instrument. En vam aconseguir d'altres a partir d'una campanya que vam fer per disposar de material per fer les classes», afegeix.