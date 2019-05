Desarticulat un grup criminal especialitzat en els robatoris en empreses

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat als robatoris amb força en empreses que havien actuat a diversos punts de Catalunya, entre ells a Igualada. El dia 25 d'abril els agents van arrestar dos homes, de nacionalitat espanyola de 31 i 34 anys, com a presumptes autors de set robatoris amb força i per pertinença a grup criminal.



La investigació es va iniciar després d'un robatori que es va produir al desembre de 2018 a les instal·lacions d'una empresa del sector vitivinícola de l'Alt Penedès. Un cop al lloc dels fets, analitzada l'escena del robatori i el modus operandi utilitzat, els agents van constatar que els lladres tenien un alt grau d'especialització: havien violentat la caixa forta de l'empresa amb una llança tèrmica després d'inutilitzar l'alarma i haver-hi entrat amb el mètode d'extracció del bombí de la porta.



Les primeres indagacions van conduir els agents cap a la investigació d'un grup d'individus especialitzats en el forçament de caixes fortes per mitjà de l'ús de llança tèrmica o bufador. Aquesta tècnica consisteix en tallar per oxidació l'acer de les caixes fortes amb la combinació de dos gasos: acetilè i oxigen. L'equip d'oxitall o bufador era transportat en una motxilla pels investigats.



Els agents van determinar la identitat dels lladres que estaven al darrere del robatori i van passar a investigar l'activitat delinqüencial del grup. Els autors del fet, amb múltiples antecedents policials i un alt grau d'especialització, utilitzaven diverses tècniques per dificultar l'acció policial, fet que va complicar la tasca investigadora.



Durant la investigació ha quedat acreditat que el grup investigat, integrat per quatre homes, hauria participat en set robatoris amb força en empreses amb aquesta metodologia, ubicades a les localitats de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Sabadell i Igualada, fet que evidencia que el grup tenia una certa mobilitat territorial.



El botí que es van endur dels set robatoris ascendeix a 47.000 euros, entre els diners en efectiu sostrets i el valor dels diversos dispositius electrònics o monedes estrangeres com la divisa sostreta a una empresa. Els danys que van causar a les empreses ascendeixen a un valor considerable que encara està per determinar.



A partir de totes les dades i indicis dels que disposaven els investigadors el 25 d'abril es van dur a terme tres entrades i escorcoll a les localitats de Mollet del Vallès, Masquefa i Barcelona on van poder detenir dos dels integrants del grup criminal.



En el decurs de l'escorcoll es va recuperar un rellotge valorat en 18.000 euros i d'altres elements que acrediten la participació d'un dels detinguts en alguns dels robatoris. A banda, els agents van recuperar eines i material com els que s'usen per dur a terme robatoris amb aquesta tipologia delictiva: un capçal de bufador, un extractor de bombins i una bossa que contenia diversos cargols d'extracció de bombí.



Els arrestats van passar a disposició judicial el 27 d'abril i el jutge va decretar presó provisional per a tots dos. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.





Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris en empreses. Els lladres utilitzaven una llança tèrmica per violentar la caixa forta https://t.co/YVrzxIEQHf pic.twitter.com/KAw41RxYWS — Mossos (@mossos) 8 de maig de 2019