Detingut un conductor per provocar un accident a la C-55 conduint drogat

Els Mossos d'Esquadra van detenir el conductor d'un vehicle per haver provocat un accident de circulació a la C-55 mentre conduïa sota els efectes de les drogues. El detingut és un jove de 21 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Julià de Lòria (Andorra), i se l'acusa d'haver comès presumptament un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i per un delicte de lesions per imprudència greu. En l'accident, una jove de 20 anys, que anava en el mateix vehicle que el noi, va resultar amb ferides greus.

L'accident va tenir lloc divendres passat i l'arrest es va fer l'endemà, el 4 de maig. Pels volts de les 5 de la tarda, l'accident de trànsit entre els dos turismes va passat a la carretera C-55, al punt quilomètric 49,5, dins el terme municipal de Sant Mateu de Bages i molt a prop de Súria.

El sinistre va succeir en un tram de dos carrils en el mateix sentit, quan un turisme va fer un avançament antireglamentari, va perdre el control i va envair el sentit contrari de la circulació i va envestir lateralment un altre vehicle que circulava correctament.

A conseqüència de la topada, l'acompanyant del vehicle infractor va resultar ferida greu i va haver de ser excarcerada del vehicle pels Bombers de la Generalitat. Pel que fa als altres ocupants dels dos turismes, van resultar ferits lleus.

El conductor causant de l'accident, que també va ser hospitalitzat, va ser sotmès a la prova indiciària de detecció de drogues i va donar positiu per consum de cocaïna i THC. Hores després li van donar l'alta i va quedar detingut en dependències policials.

El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs però amb una prohibició judicial de conduir en territori espanyol.

La noia ferida greu, que també és andorrana, està ingressada a l'UCI de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, a Escaldes-Engordany. Segons ha pogut saber aquest diari, la jove ha hagut de ser sotmesa a diverses operacions quirúrgiques tant a les extremitats inferiors com a les superior, i més endavant li caldrà una altra intervenció per resoldre un enfonsament del crani.