Joan Bonanit revela al Suprem qui és mesos després de mantenir-se anònim

De la mateixa manera que en els còmics ningú sap que Peter Parker és Spiderman ni que Bruce Wayne és Batman, no se sabia el nom real de Joan Bonanit. Fins ahir. Mesos després de convertir-se en un personatge del món independentista, sense revelar mai la seva identitat, ahir en el judici del procés, per fi, tothom li va poder veure la cara i llegir el seu nom. Es tracta de Joan Porras Àlvarez, un manresà de 23 anys apassionat del futbol, que té el títol d'entrenador de nivell UEFA i que estudia Ciències de l'Activitat Física.

El jove que s'ha fet popular per dir «bona nit» als polítics independentistes presos quan eren a Lledoners, és un teòric del futbol, un entrenador que també fa anàlisi de l'esport que l'apassiona. Quan tenia 15 anys va haver d'escollir entre jugar o entrenar i l'opció que va triar va ser la segona perquè li agradava més. Amb els anys, ha anat obtenint les diferents graduacions i ara mateix és tècnic de la UEFA A. El futbol base del CE Manresa i, sobretot del Gimnàstic, van ser les seves experiències. El 2016, Porras va posar un peu al futbol anglès i, durant un mes, va dirigir entrenaments al Burton Albion, un equip que acabava d'ascendir a la segona categoria. Aquesta experiència va venir donada per una beca que li fan oferir. Mentre ha exercit d'entrenador, Porras ho ha combinat amb els estudis, primer d'un grau superior al Quercus de Sant Joan i ara mateix de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Blanquerna.

A l'estiu passat va iniciar un nou projecte al club de futbol del Pont de Vilomara. Un canvi de junta al club vilomarenc va propiciar l'arribada de Porras per portar la direcció esportiva amb una estructura nova amb la clara intenció que els jugadors evolucionin. Paral·lelament, el manresà compagina aquesta tasca amb la de director esportiu en una escola de tecnificació amb atenció personalitzada per mitjà de la Internacional Football Academy, a les mateixes instal·lacions del CF Vilomara. Periòdicament fa anàlisis de partits, en un canal de Youtube i en un blog de Regió7.

Ahir, després de declarar al Suprem preferia no fer declaracions per veure com afronta, a partir d'ara, la seva popularitat.



La declaració

Citat per la defensa de Jordi Sànchez, ahir Porras va explicar que és estudiant universitari i que el dia 1 d'octubre va anar a votar a l'institut Pius Font i Quer de Manresa. A preguntes del lletrat Jordi Pina, que exerceix la defensa de Jordi Sànchez i Jordi Turull, va relatar que al seu col·legi electoral no hi va anar la Guàrdia Civil, però s'hi van personar els Mossos d'Esquadra.

En un primer moment, a les 8 del matí, va arribar l'anomenat binomi, una parella d'agents de la policia catalana que van anar al col·legi electoral. «Van intentar entrar i vam dir que tots n'érem responsables. Érem allà celebrant un dia festiu, i els Mossos van veure que no podien entrar», va relatar. A mig matí, però, van arribar sis furgonetes dels Mossos d'Esquadra. «En un primer moment no vam poder identificar quina policia era. Amb anterioritat havíem vist que en altres poblacions la Policia Nacional picava els votants, així que pensàvem que havien vingut, també, a picar-nos», va explicar al tribunal. Així que van apartar els nens i les persones grans per evitar que veiessin com els picaven, però finalment es van adonar que eren agents dels Mossos d'Esquadra, que «anaven amb boina», i els votants van fer un cordó a la porta per evitar que la policia entrés al col·legi electoral. Finalment, els agents van parlar amb tres advocats que eren al Pius Font i Quer. «Després vam veure com entraven i sortien amb urnes», va recordar.

El testimoni del jove anava encaminat a destacar que els Mossos d'Esquadra havien complert l'ordre judicial d'impedir la celebració del referèndum i que ho havien fet personant-se al col·legi electoral sense emprar la violència.



Grups ultres la nit anterior

Porras també va explicar que va passar la nit anterior a l'1-O a l'institut, amb la seva família i amics. Durant la nit prèvia al referèndum ell i la seva germana van sortir a fora al pati del centre educatiu i va veure «quatre o cinc encaputxats que donaven cops a la tanca» i, a més, van veure flaixos de llum, com si els encaputxats estiguessin fent fotografies. Els individus van començar a cridar «Viva España» i «Us matarem».

«Vam veure que eren gent perillosa i vam tornar a dins. Més tard van marxar perquè van veure que no volíem problemes», va relatar. La Fiscalia li va demanar si sabia que el referèndum de l'1-O estava prohibit i Porras va ser taxatiu: «Si votar és un delicte, aquí hauríem d'estar asseguts dos milions de catalans». Un cop finalitzada la seva declaració, va abandonar la sala i va donar la mà als presos als quals cada dia anava a desitjar bona nit a Lledoners.