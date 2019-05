L'Audiència de Barcelona condemna a 70 anys de presó el violador de Martorell

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 70 anys de presó l'anomenat violador de Martorell, Tomás Pardo Caro, per haver agredit sexualment una dona l'any 2016. Durant el judici, va reconèixer els fets dels que estava acusat, segrestar, agredir, violar, gairebé matar i robar una dona des d'Igualada a Martorell.

Els fets van succeir quan Pardo gaudia del seu tercer permís penitenciari després de ser condemnat a més de 20 anys de presó el 2004 per uns fets similars del 2002. La sala el condemna a 20 anys pels delictes de detenció il·legal, 30 anys per assassinat en grau de temptativa, 15 anys per un delicte continuat d'agressió sexual i 5 anys per robatori amb intimidació.