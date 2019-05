Localitzat el veí del Pont de Vilomara de 43 anys que va desaparèixer diumenge

Localitzen el veí del Pont de Vilomara desaparegut des de diumenge. Els Mossos d'Esquadra van fer una crida ahir a les xarxes socials per demanar ajuda en la recerca d'un home desaparegut al Pont de Vilomara i Rocafort. El desaparegut era José Antonio Checa Baena, de 43 anys, de qui no se sabia res des de diumenge passat, dia 5 de maig. Segons la descripció facilitada per la policia, fa 1,65 metres d'alçada, pesa 65 quilos i condueix una furgoneta blanca.

La mateixa família va ser qui va denunciar la desaparició del veí del Pont de Vilomara dilluns perquè intentava infructuosament contactar amb ell des de diumenge. La policia va assumir la investigació i, ahir a la tarda, els agents que portaven el cas no sabien res de la persona desapareguda, segons fonts de la policia. A la nit, però, l'Ajuntament del Pont va informar a Instagram que ja havien trobat Checa. El consistori demana que no se segueixi difonent la notícia i que es respecti la intimitat del vilomarenc.

Els agents que es van fer càrrec de la investigació pensaven que havia marxar amb el cotxe perquè quan els familiars es van adreçar a casa seva, al municipi bagenc, també hi van trobar a faltar el seu vehicle, una furgoneta Fiat Talento de color Blanc. José Antonio Checa Baena és conegut al municipi del Bages i els qui l'han tractat el descriuen com una persona responsable.