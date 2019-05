Cremen 20 metres quadrats de vegetació en un descampat a Manresa

Un incendi ha cremat aquest dimecres a la nit 20 metres quadrats de vegetació urbana en un descampat que hi ha entre els carrers de la Creu Guixera i Llibertat de Manresa. El foc es va originar a les 22.58 hores, segons fonts dels Bombers, que van treballar-hi durant aproximadament mitja hora amb una dotació per apagar les flames. L'incendi no va provocar danys materials als edificis propers.