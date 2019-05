Pena de 70 anys per a l'home que va violar i ferir greument una dona a Martorell

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 70 anys de presó l'anomenat violador de Martorell, l'olesà Tomás Pardo Caro, per haver agredit sexualment una dona el 2016. Durant el judici, va reconèixer els fets dels quals estava acusat, segrestar a Igualada, agredir, violar, robar i gairebé matar la dona a Martorell. Els fets van succeir quan Pardo tenia el seu tercer permís penitenciari després de ser condemnat a més de 20 anys de presó el 2004 per uns fets similars del 2002.

La sala el condemna a 20 anys pels delictes de detenció il·legal, 30 anys per assassinat en grau de temptativa, 15 anys per un delicte continuat d'agressió sexual i 5 anys per robatori amb intimidació. La sala també acorda prohibir al condemnat aproximar-se a la víctima i comunicar-se amb ella durant un període de 95 anys i estableix una indemnització d'1,1 milió d'euros.

Els magistrats consideren provat els fets després que l'acusat així ho acredités durant el judici, que es va celebrar a porta tancada per petició de la víctima, i també per la gran prova que es va poder practicar, entre aquestes, la declaració de la mateixa víctima, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons el relat que es considera provat a la sentència, Pardo va abordar la dona en un aparcament d'Igualada quan entrava a un cotxe, i a punta de navalla li va exigir que el dugués Martorell. Després de conduir 53 quilòmetres la va fer parar en una zona boscosa de Castellbisbal, i la va obligar a baixar del cotxe.

Pardo es va endur la dona cap a dins del bosc, i un cop allà li va dir «t'ha tocat». Després la va obligar a abaixar-se els pantalons i la roba interior i la va penetrar vaginalment fins a ejacular a dins seu. Després la va forçar a fer-li una fel·lació i obligant-la a quedar-se de genolls li va fer una penetració anal, tornant a ejacular dins seu.

Després la va obligar a vestir-se, li va prendre la documentació i les claus del cotxe i se la va tornar a endur bosc endins, fins a la zona del curs fluvial del torrent Bo. Allà, per darrere, «totalment per sorpresa i sense adreçar-li cap paraula, amb la intenció de causar-li la mort per evitar ser identificat i detingut, li va clavar cinc vegades la navalla a la part dreta del coll, en dues més a la part esquerra del coll i en una altra més a la zona lumbar».

La dona va caure a terra i «com a única maniobra de supervivència que li quedava, va decidir fer-se passar per morta». Pardo així ho va creure, i la va arrossegar a un barranc de cinc metres d'alçada, on la va llençar. També li va tirar terra per sobre i branques per «ocultar-la i impedir que pogués ser trobada». La sentència recull que la víctima va tardar 215 dies a curar-se de les ferides.