Detenen un veí d'Artés per dos atracaments a punta de ganivet en dues gasolineres

Va entrar a gasolineres de Sant Joan de Vilatorrada i de Manresa amb la cara tapada i amenaçant amb un ganivet. Els Mossos d'Esquadra , amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Joan, van detenir el dia 7 de maig un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Artés com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació.

El primer robatori es va cometre el 17 d'abril, pels volts de les vuit del vespre, en una gasolinera de Sant Joan de Vilatorrada. Dos homes van entrar a l'establiment amb la cara tapada, es van apropar a la treballadora, la van amenaçar amb un ganivet i li van sostreure 500 euros de la caixa enregistradora. El segon robatori es va fer el 19 d'abril al migdia en una gasolinera de Manresa. En aquest cas, un home amb la cara tapada va amenaçar amb un ganivet la treballadora i li va sostreure 318 euros de la caixa.

Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació, amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, i van concloure que en tots dos casos un dels autors era el mateix. Després d'indagacions policials, el 7 de maig passat van identificar el presumpte autor dels dos robatoris i el van detenir a Manresa. La investigació continua oberta per tal de localitzar l'altre autor del primer atracament. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia Manresa.

No era la primera vegada que l'arrestat actuava, ja que té antecedents penals per fets similars. En els casos anteriors va participar en atracaments a comerços i a la via púbica a la ciutat de Barcelona.