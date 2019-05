Mor un lladre en caure mentre intentava entrar pel sostre d'una nau industrial d'Igualada

Un home va morir a Igualada en intentar entrar pel sostre d'una nau industrial amb l'objectiu de robar. Els fets van tenir lloc la setmana passada, entre la nit del 29 d'abril i l'1 de maig, quan l'individu caminava pel sostre de la nau industrial, amb la finalitat d'accedir-hi i cometre un robatori, i es va enfonsar, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.

La nau on l'home va morir és ubicada al barri del Rec de la capital de l'Anoia. Quan el sostre va cedir, va caure just a sobre d'una màquina elevadora de l'empresa, entre la cabina i les pales del giny. La caiguda va ser des d'una alçada d'entre cinc i deu metres i va morir pels traumatismes provocats per l'impacte. El dia 1 de maig, un propietari del negoci va anar-hi i es va trobar el cadàver de l'home, de la que no ha transcendit la identitat.