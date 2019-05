Prop de 2.000 persones participen en la caminada solidària dels Mossos

El color taronja es va convertir ahir en el color de la solidaritat en la caminada organitzada pels Mossos d'Esquadra de la Catalu-nya Central. Una iniciativa que va aconseguir una alta participació amb 1.984 inscrit i que va demostrar que més ciutadans se la fan seva. L'objectiu de la caminada és recaptar fons per al servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el Consorci Sanitari de Vic, l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i el Consorci Sanitari de l'Anoia. Els diners no es recullen de la inscripció, sinó de la venda de samarretes dissenyades especialment per a aquesta activitat esportiva i ahir més de 8.000 persones l'havien adquirit.

La sortida de la caminada es va convertir en una autèntica festa, on el confeti, la música i l'animació van donar un ambient festiu l'arrencada de l'activitat. En la caminada solidària, que portava per nom «Fem camí al teu costat», havia presència de col·lectius de la capital del Bages, com la comunitat xinesa de Manersa, que va exhibir abans de posar-se en marxa una pancarta de suport a la caminada. En el punt de sortida, al pàrquing del costat de la comissaria dels Mossos de Manresa, també hi havia estands d'entitats de la mateixa policia.

La d'ahir era la vuitena edició de la caminada solidària organitzada pels Mosssos d'Esquadra de la regió central. El recorregut, de 24 quilòmetres, anava de la comissaria a Montserrat. Ahir, a més, l'activitat no només va rebre el suport ciutadà sinó també institucional. En el tret de sortida dels participants va ser present el conseller de l'Interior, Miquel Buch, que va animar els caminants i a la policia. «És una activitat que apropa la policia a la ciutadania. En la sortida hem vist que hi ha participat molts ciutadans,des dels que ho han afrontat com una activitat esportiva i anaven molt equipats, a persones que han vingut a gaudir de la jornada. També hi havia gent d'altres indrets, i no només de Manresa», explicava el conseller, i parlava de «l'orgull» que la policia organitzi una activitat tan popular que «demostra que els Mossos estan al costat dels que ho necessiten».

La caminada s'ha convertit en una de les activitats més importants que organitzen els Mossos de la Catalunya Central.