Assalten la casa que la família Tous manté a Pineda de Bages

Casa dels Tous a Pineda de Bages. El 2006 ja hi van intentar entrar i hi va haver un mort ARXIU/JOSEP ROJAS

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori a dues cases de la urbanització Pineda de Bages de Sant Fruitós que es van produir la setmana passada, concretament la nit de dijous a divendres.

Una de les cases a on haurien entrat els lladres és la de la família Tous, a on el 2006 també hi va haver un intent de robatori que va acabar amb la mort d'un dels suposats membres de la banda de lladres. Per aquest cas es va jutjar el gendre dels joiers Tous, Lluís Corominas, que finalment va acabar pactant amb la fiscalia una pena per homicidi imprudent. Prèviament va ser absolt, però un jurat popular, però la sentència va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i posteriorment pel Suprem. No va haver d'entrar a presó perquè no tenia antecedents.

Segons ha pogut saber Regió7, a la casa hi viuen familiars directes dels joiers, que un temps després dels fets es van traslladar a viure a un altre lloc. A la mateixa nit els lladres van entrar a una altra casa propera. En els dos casos no hi havia ningú a casa.

Pineda de Bages va viure una onada de robatoris l'estiu de l'any passat que va fer mobilitzar veïns i també l'Ajuntament de Sant Fruitós, que va instal·lar càmeres de seguretat que, segons l'equip de govern, van fer baixar l'activitat delictiva. El novembre passat Mossos d'Esquadra van disparar dos trets a l'aire per evitar ser atropellats per un vehicle sospitós a Pineda mateix.