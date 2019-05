Un cotxe s'encasta contra una bastida d'obres al carrer Padró de Sant Fruitós

Un cotxe va quedar encastat ahir al matí en una bastida d'una obra al carrer Padró de Sant Fruitós de Bages.

L'accident va passar poc abans de les 7 del matí i va obligar a tallar el trànsit al carrer, un dels principals de la població.

Per causes que es desconeixen el cotxe va anar a parar just a sota de l'estructura alçada per fer obres en una casa. Al vehicle hi anaven dues persones que no van resultar ferides. El cotxe no el retiraran fins que els tècnics de l'obra avaluïn si hi ha perill que baixi o no l'estructura. Es tracta d'una bastida de tres pisos.

Bombers i la Policia Local de Sant Fruitós van haver d'ajudar els dos ocupants a sortir del cotxe, ja que hi van quedar atrapats i no en podien sortir.