S'incendia un turisme al Pont de Vilomara, a la urbanització del Marquet Paradís

Un turisme que estava estacionat al carrer 1 de la urbanització Marquet Paradís, al municipi del Pont de Vilomara, es va incendiar ahir a la matinada. Segons fonts dels Bombers, que van treballar en l'incendi amb una dotació, el foc es va declarar a les 00.33 h per causes que es desconeixen. El cotxe va quedar calcinat però les flames no van provocar altres danys materials.