Entren a robar a casa de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, a les Brucardes

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha estat víctima d'un robatori. Dos lladres van entrar a casa seva, a la urbanització de les Brucardes, dimecres de la setmana passada, forçant la porta del domicili, abans de les 10 de la nit, segons ha confirmat ell mateix a aquest diari.

Amb aquest nou cas, ja són tres els robatoris que hi ha hagut en la darrera setmana en cases de les urbanitzacions del municipi del Bages. Tot i que Batanés no ha volgut entrar en detalls de com els lladres van entrar a casa seva i què se'n van endur, l'alcalde explica que els individus van accedir-hi quan no hi havia ningú i, a part de robar, van regirar tota la casa.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el robatori i els dos que van tenir lloc a Pineda de Bages, una altra urbanització del municipi, dijous a la nit. En aquest cas, els lladres van accedir a la casa de Rosa Tous, membre de la coneguda família de joiers, i en una altra de propera.

Tot i que no ha transcendit cap detall de la investigació, ni si els robatoris han estat perpetrats per la mateixa banda, se sap que els individus són experts perquè, entre altres aspectes del robatori, van marxar un minut abans que la policia arribés a casa de l'alcalde. Fins i tot va sonar l'alarma quan els lladres van forçar la porta de l'immoble.

La preocupació pel nombre de robatoris a l'interior de les cases de les urbanitzacions de Sant Fruitós va portar l'Ajuntament a instal·lar càmeres de seguretat que llegeixen la matrícula dels vehicles. Càmeres que formen part d'un sistema de vigilància que alerta la policia quan un cotxe està fitxat pels Mossos d'Esquadra. Actualment n'hi ha set de repartides en diferents punts del municipi.

«Cal destacar que durant sis mesos no hem patit cap robatori fins ara», indicava l'alcalde ahir a Regió7. Els Mossos estan utilitzant les imatges de les càmeres en la investigació per identificar i trobar els lladres.

«Des de fa mesos, la Policia Local de Sant Fruitós fa el doble de vigilància a Pineda de Bages i a les Brucardes del que marquen els estàndards, i hi ha patrulles ben visibles, a banda d'agents de paisà de Mossos d'Esquadra», afegeix l'alcalde. En aquest sentit, explica que al municipi ja es porta a terme la vigilància policial que correspon.

Per la seva banda, el cap de llista de Junts per Sant Fruitós, Vicenç Llorens, que és veí de Pineda de Bages, considera que «amb les càmeres no n'hi ha prou» i que, malgrat que durant mig any no hi ha hagut robatoris, els veïns «sempre estan inquiets».