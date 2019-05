Rescatats dos turistes canadencs que s'havien desorientat a Montserrat

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la nit dos turistes canadencs, de 21 anys, que s'havien desorientat a Montserrat mentre feien el Camí Nou de Sant Jeroni. Quan se'ls va fer de nit es van perdre i no sabien on eren, segons fonts del cos de Bombers. El personal de rescat va rebre l'avís a les 22.33 h i va enviar dues dotacions (una del GRAE) al lloc dels fets. Minuts abans de la mitjanit, van localitzar els dos joves sans i estalvis i els van acompanyar a l'hotel on estaven allotjats.