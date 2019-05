S'incendia una campana extractora en un domicili a Berga

Els Bombers van treballar ahir a la nit per apagar un incendi en un domicili a Berga provocat pel mal funcionament de la campana extractora. El foc es va declarar a les 10 de la nit en una casa al número 7 del carrer Aurora Bertrana i va cremar també el moble de la cuina, segons fonts del cos. Hi van treballar dues dotacions durant mitja hora. No hi va haver persones ferides ni altres danys a l'immoble.