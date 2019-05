Un vehicle s'accidenta a l'entrada de Guils de Cerdanya

Un vehicle es va accidentar ahir al vespre a l'entrada de Guils de Cerdanya, al nucli de Saneja, i va quedar semibolcat en un marge de la carretera amb desnivell, tal com es pot veure a la imatge. Els Bombers van rebre l'avís a les 20.22 h i van enviar una dotació al lloc dels fets, que va treballar per retirar el turisme accidentat. Segons fonts del cos, no hi va haver persones ferides en l'incident.