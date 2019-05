Demanen més de 4 anys de presó per robar en deu cases a Piera

La Fiscalia demana quatre anys i dos mesos de presó per a un individu que va robar, com a mínim, en deu cases del municipi de Piera. L'individu va entrar a habitatges de segona residència i va robar, sobretot, electrodomèstics entre l'abril del 2014 i el març del 2015. El primer cop que l'acusat va actuar a Piera va ser l'abril del 2014, quan va entrar en una casa trencant el vidre de la finestra del lavabo. En aquest robatori es van endur objectes electrònics, entre els quals hi havia una càmera per a la PlayStation, un telescopi i dues maletes amb roba.

L'acusat va ser especialment actiu al llarg d'aquell any. Sempre accedia a les cases de la mateixa manera, trencava vidres de les finestres i, segons la Fiscalia, sempre se n'enduia electrodomèstics, com una màquina de tallar embotits, un televisor, una màquina de tallar cabell, entre altres estris domèstics. De fet, l'individu va actuar en altres immobles, però l'escrit de la Fiscalia no especifica el municipi on van tenir lloc aquests altres robatori.

El judici es farà entre avui i demà a Palau de la Justícia de Catalunya, a Barcelona. En la vista oral, però, no només serà jutjat l'autor dels robatoris, sinó una dona que s'encarregava de vendre a establiments de la zona metropolitana de Barcelona tot el material que l'home havia sostret en els robatoris. L'escrit de la Fiscalia especifica que molt del material robat va ser localitzat, posteriorment, en botigues de venda de productes de segona mà, sobretot, de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. La policia va trobar més material robat a l'interior del domicili que l'home i la dona compartien.

A l'home no només se li imputa un delicte de robatori en habitatges, sinó també de retenir material adquirit il·lícitament. Per aquest altre delicte, la Fiscalia demana per a ell 20 mesos de presó. A la dona, només se li imputa aquest darrer delicte i, per tant, la petició del ministeri fiscal per a ella és de 20 mesos de presó.