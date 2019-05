La Guàrdia Civil va vigilar els col·legis del Bages els dies previs al referèndum

La Guàrdia Civil va vigilar els dies previs els punts de votació del Bages on va actuar l'1-O, segons va admetre ahir el cap de l'operatiu policial a l'institut Quercus, a Sant Joan de Vilatorrada. El responsable del cos de seguretat va comparèixer ahir al Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa, després que finalment l'Audiència de Barcelona ordenés que se l'imputés per investigar si hi va haver excés policial.

Per a l'advocat dels ferits del dia del referèndum, David Casellas, que estava present en la declaració, la declaració d'aquest cap de la Guàrdia Civil «aporta novetats perquè si hi van ser prèviament, sabien que hi ha un accés que va al pati, i des d'aquí a l'interior del centre». Casellas remarca que, per tant, sabien que «no calia que entressin per on hi havia la gent, sinó que ho podien fer des del l'accés on van deixar les furgonetes, ja que no hi havia ningú».

És una nova dada sobre l'actuació policial del dia de referèndum a l'institut Quercus perquè fins ara només se sabia que al llarg de la jornada hi havia agents d'observació i vigilància. «En aquest altre accés ningú podia obstaculitzar l'entrada de la Guàrdia Civil i per aquest motiu l'actuació policial al Quercus va ser innecessària, si coneixien una alternativa per entrar», explicava ahir l'advocat que representa els ferits.

El responsable de l'operatiu policial al Quercus és un tinent de Lleó del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil, una unitat d'ordre públic que fa la funció de grup antiavalot. Casellas opina que la declaració d'ahir reforça la tesi que la policia que es va desplaçar a l'institut de Sant Joan el dia del referèndum va usar la força d'una forma desproporcionada.

El tinent no només va revelar que prèviament s'havia fet un treball de vigilància als centres, sense especificar quines persones de la jerarquia de comandament van donar l'ordre per fer-ho, sinó que també va reconèixer que no havia avisat prèviament els concentrats que carregarien contra ells. I ho va justificar. Els agents de la Guàrdia Civil desplaçats al Quercus no van poder avisar perquè s'hi van veure obligats, segons la declaració del tinent. «Ha dit que ho van fer com a mesura per repel·lir un atac», explicava Casellas.

Es tracta d'unes explicacions que l'advocat dels ferits refusa. «Hi ha imatges que demostren que no es van haver de defensar de cap atac. S'hi veuen els agents amb les porres alçades carregant. Per tant, no s'havien de defensar de cap agressió», explica. En aquest punt, el responsable de la Guàrdia Civil que ahir va declarar a Manresa va dir que no havien colpejat els concentrats en «parts vitals», referint-se concretament al cap. Al Quercus, precisament, un dels lesionats va resultar amb una ferida al cap. «Un dels concentrats ja va declarar per lesions al cap amb la porra. A més, les imatges també posen en dubte la versió del Guàrdia Civil [com la que il·lustra la notícia]», afegia.

L'agent només va respondre les preguntes de la seva defensa, que és un lletrat de l'Estat, i de la Fiscalia. No va acceptar les preguntes de Casellas ni de l'advocat de la Generalitat que representa els Mossos d'Esquadra que també estan sent investigats. Per aquest motiu hi va haver preguntes que ahir no van trobar resposta, com per què havien planificat dies abans actuacions policials als punts de votació on finalment van anar.

Per a Casellas és important que finalment hagi declarat com a investigat un responsable de la Guàrdia Civil, fet que demostra que l'Audiència Provincial ha vist indicis d'excés d'ús de la força per part dels agents en alguns col·legis on van carregar contra els votants.

«Estem pendents que es practiquin proves documentals que van ser admeses. Quan tinguem el número de targeta d'identificació dels agents, sabrem els que van actuar amb la porra, i també els cridarem perquè vinguin com a investigats. Un cop s'hagin practicat totes les diligències, es farà el trasllat a la Fiscalia i als advocats per veure si cal imputar delictes. Nosaltres tenim clar que presentarem una acusació ben fonamentada. I a partir d'aquesta imputació esperem que hi hagi judici i, després, condemnes», destacava. Casellas es mostra confiat que hi hagi un judici «perquè hi ha indicis sòlids de delicte».