S'incendia una nau de la fàbrica tèxtil Fibresa d'Avià

Els Bombers de la Generalitat treballen des d'ahir al vespre, quan es va rebre l'avís a les 22.43 hores, en l'extinció d'un incendi, ja controlat, a la fàbrica Fibresa del municipi d'Avià (Berguedà). Es tracta d'una empresa tèxtil que està situada al quilòmetre 143 de la carretera C-26.



L'incendi es va iniciar en una màquina de la nau on hi havia part de producció i magatzem amb bales tèxtils. Es va propagar ràpidament afectant totalment aquesta zona, on va cedir també l'encavallada de la coberta. Malgrat això, els efectius de Bombers, que van disposar dues línies d'atac, van poder frenar la propagació de l'incendi des de la part posterior i evitar que cremessin les altres dues naus de la indústria.



En les tasques d'extinció han treballat 14 dotacions dels Bombers, que han pogut donar per controlat l'incendi a les 02.30 hores. Aquest matí continuaran treballant 4 dotacions per acabar de remullar els punts calents de l'interior i revisar l'estructura de la fàbrica. El foc ha calcinat completament una de les tres voltes de la nau, allà on es va declarar l'incendi, segons fonts dels Bombers.



Cal destacar que els treballadors van desallotjar les instal·lacions, i no hi ha hagut persones ferides a conseqüència de l'incendi.