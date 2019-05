Un cotxe i un camió xoquen a la C-55 a Sant Mateu de Bages

Un turisme i un camió han xocat aquest divendres al matí a la C-55 al seu pas per Sant Mateu de Bages. Segons fonts dels Bombers, l'accident s'ha produït al quilòmetre 49 en direcció a Cardona. L'avís ha estat a les 8.10 h i s'han desplaçat fins al lloc dels fets una dotació de Bombers, una patrulla de la Policia Local de Súria, agents dels Mossos d'Esquadra i també personal del SEM. Segons les primeres informacions no hi ha persones ferides com a conseqüència de la topada.