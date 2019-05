L'Anoia concentra 4 dels 14 accidents mortals amb motoristes d'enguany

Un dispositiu dels Mossos a Can Maçana el mes d'abril passat, després de dos accidents mortals.

Un dispositiu dels Mossos a Can Maçana el mes d'abril passat, després de dos accidents mortals. Arxiu/Oscar Bayona

Quatre dels 14 accidents mortals en moto a les carreteres catalanes des de principi d'any van tenir lloc a la comarca de l'Anoia. En concret, dos motoristes van morir en accident a la carretera de Can Maçana, i dos més van morir al tram de l'autovia A-2 que també travessa la comarca. A aquestes quatre morts cal afegir-hi un cinquè motorista que va també va perdre la vida mentre circulava per les carreteres de la Catalunya Central, en concret, l'accident va tenir lloc a la C-26 al seu pas per Navès, al Solsonès. A Catalunya, segons dades publicades aquest dilluns pel Servei Català de Trànsit, han mort, des de principi d'any, un total de 14 motoristes.

El SCT va presentar aquestes dades coincidint amb l'anunci d'una campanya que es porta a terme al llarg d'aquesta setmana per vetllar per la seguretat dels motoristes.

Segons va explicar en un comunicat el SCT, es tracta d'una acció programada quan ja comença el bon temps i la mobilitat d'aquests vehicles de dues rodes creix. L'objectiu és que això no suposi un augment de les víctimes. A la car-retera es vigilaran els motoristes com a infractors, però també com a possibles víctimes de conductes de risc dels conductors de la resta de vehicles.

Arran dels dos accidents mortals que hi va haver a la carretera de Can Maçana, amb menys d'una setmana de diferència, els dies 7 i 13 d'abril, el 27 d'abril passat els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit van iniciar una campanya de control de la carretera, amb vehicles terrestres i mitjans aeris, en el marc d'uns controls que s'aniran repetint periòdicament fins al proper mes d'octubre. A l'A-2, els accidents mortals de motoristes van tenir lloc el 20 de març, en aquest cas al terme municipal del Bruc, i el 23 d'abril a Castellolí.

Aquest 2019, un total de 14 motoristes han mort a les carreteres catalanes i 105 han resultat ferits greus. Segons el SCT són menys motoristes morts que el mateix període de l'any passat, quan 18 motoristes havien perdut la vida, però hi ha hagut més usuaris de motocicletes que han patit ferides de gravetat, atès que el 2018 n'hi havia 85.

En aquest sentit, es demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes, i a la resta d'usuaris, respecte i col·laboració per reduir les víctimes en general i en especial d'aquest col·lectiu. A més, s'apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària que requereix l'adopció de mesures protectores per part dels conductors de tots els vehicles.

Segons assegura el SCT, ara que ve el bon temps convé recordar que el motorista circula sense la protecció d'una carrosseria i qualsevol caiguda o impacte pot comportar-li abrasions i greus lesions. Per això, és d'una importància vital l'equipament que ha de portar, ja que és la seva única protecció a l'asfalt.

Dos motoristes ferits a Collbató



Dos motoristes –una noia de 17 anys i un noi de 20– van resultar ferits de caràcter menys lleu, ahir a la tarda, quan van tenir una caiguda a la carretera B-112, a l'altura de Collbató. Els serveis d'emergències van rebre l'avís quan faltava un minut per a les 7 de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues de les quals avançades, i una tercera de bàsica, que és la que va acabar evacuant els ferits a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell.