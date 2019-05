Arresten un ultra sallentí per maltractar la seva àvia

La Policia Local de Sallent va detenir aquest dilluns a la nit un conegut ultra de Sallent per presumptes maltractaments a la seva àvia, que haurien tingut lloc al mateix domicili familiar, i per atemptat a l'autoritat. Segons ha pogut saber Regió7, l'arrestat és Oscar G., de 42 anys d'edat, i que ha actuat amb diferents grups antiindependentistes a la comarca del Bages.



Dilluns a la nit, el cos policial sallentí va ser alertat d'una discussió familiar en un domicili i quan va arribar a l'habitatge en qüestió, a la zona de la carretera, l'anciana tenia lesions en un dit.



A més, en el moment que van anar a detenir el presumpte agressor de la dona, aquest va reaccionar violentament i va atacar un agent, al qual va causar lesions de caràcter lleu. Per aquest motiu, a part de ser acusat per presumptes maltractaments físics i psicològics en l'àmbit familiar, l'arrestat també ho està per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat.



Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i també dels Mossos d'Esquadra, encara que la detenció la va practicar la Policia Local.



L'ara detingut pel cos policial de Sallent ja havia estat denunciat per un atac contra set membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) a la plaça Onze de Setembre de Manresa juntament amb tres ultres més. Aquest atac va tenir lloc el dia 30 de juliol a la matinada i va generar un ampli rebuig per part de la societat manresana.



A més a més, l'ara detingut per un delicte de violència domèstica també hauria participat, juntament amb altres ultres bagencs, en l'arrencada de llaços grocs a diferents indrets de la comarca i també hauria retirat una estelada que hi havia al Parc de Bombers de Manresa el mes de juliol de l'any passat.

Dues detencions el cap de setmana

La detenció practicada aquest dilluns arriba després que el cap de setmana la Policia Local sallentina ja hagués dut a terme dues detencions més també per casos de violència de gènere al mateix municipi.



En el primer dels casos, agents de la Policia Local van acudir a un habitatge alertats per un possible cas de violència domèstica. Un cop allà, els agents van trobar-se una dona que tenia ferides de caràcter lleu i que possiblement havien estat causades per agressions. Posteriorment, el mateix cos va detenir el presumpte autor de les agressions.



La segona detenció del cap de setmana a Sallent va tenir lloc dissabte quan un home es va presentar a la comissaria de la Policia Local després que els Mossos d'Esquadra haguessin anat a casa seva i no l'haguessin trobat. Un cop a les dependències policials sallentines, els agents van comprovar la seva identitat i l'home va ser detingut, ja que hi havia una denúncia interposada per la seva exparella també per presumptes maltractaments.