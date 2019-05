Denuncien a Inspecció de Treball l'estat de la comissaria de Santpedor

SAP-PL-FEPOL, el sindicat majoritari de la Policia Local de Santpedor, ha denunciat l'Ajuntament a Inspecció de Treball pel mal estat en què, segons asseguren, es troba la comissaria de la policia.

Segons lamenten, hi ha diversos elements que fins i tot posen en risc la seguretat dels agents. El portaveu del sindicat, Toni Castejón, va explicar que el novembre passat van presentar una queixa formal a l'Ajuntament per reclamar la millora de les instal·lacions, però «que el govern municipal va declinar respondre». «Per aquest motiu, l'única opció que ens queda és la denúncia», va assegurar.

El sindicat policial va denunciar que a la comissaria hi ha riscos de contactes elèctrics, manca de senyalització d'emergència, mobiliari inadequat, manca de zones de descans. A més, denunciem la manca de mesures de seguretat sobre la base del nivell 4 de seguretat del pla de protecció i prevenció antiterrorista. També assegura que hi ha vehicles policials en mal estat, amb la vida útil esgotada i amb greus deficiències als vestidors, com humitats, riscos elèctrics, manca d'espai, entre d'altres.

El sindicat assegura que s'ha vist forçat a presentar la denúncia després que a final de l'any passat ja hagués comunicat al consistori aquestes deficiències, i consideren que hi ha hagut marge perquè s'avancés més en el projecte de la nova comissaria o s'haguessin pres mesures a les instal·lacions actuals.

Fonts de l'Ajuntament de Santpedor asseguren que no tenen constància de la denúncia i que en tot cas en el pressupost d'aquest 2019 ja s'inclouen les obres per traslladar les dependències policials a un altre edifici. Les mateixes fonts asseguren que el cos policial ja sap quin seria l'edifici escollit i que ha tingut l'oportunitat de visitar-lo, tot i que de moment no n'ha fet pública la ubicació perquè estan en negociacions per poder-s'hi instal·lar. En aquests moments, segons el consistori s'està redactant el projecte de l'espai on també s'instal-larà el jutjat de pau i encara no hi ha data prevista per al trasllat.

A més, el consistori considera la denúncia «és totalment electoralista» tenint en compte que es fa en els dies previs a la cita electoral del 26 de maig.