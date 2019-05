Detingut un manresà que tenia una ordre d'ingrés a la presó

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dimarts a la tarda un veí de Manresa de 28 anys a qui li constava una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó per part d'un jutjat de Mataró per un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van ocórrer a quarts de quatre de la tarda, quan es va rebre una trucada informant que hi havia uns joves consumint marihuana a la part enjardinada del carrer Abat Oliva.

Una patrulla no uniformada de la policia local va comprovar que, efectivament, hi havia un grup de joves que consumia a la via pública i va requerir patrulles uniformades per tal que identifiquessin i denunciessin el consum. En identificar els joves, el sistema informàtic policial va alertar de l'ordre de detenció i ingrés a presó per un d'ells.